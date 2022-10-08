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الانتهاء من مشاريع لإنتاج النفط بحوضي سرت وغدامس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 07:29 مساء
الانتهاء من مشاريع لإنتاج النفط بحوضي سرت وغدامس
جانب من أعمال الاستكشاف بشركة سرت لإنتاج النفط والغاز. (الشركة)
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أعلنت شركة سرت لإنتــاج وتصنيع النفط والغاز تحقيق نتائـج مميزة في مجال المسح السيزمي ثـلاثي الأبعاد بحوضي غدامس وسرت.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت إن تلك النتائج تحققت «رغم الظروف الأمنية واللوجستية لهذين الحوضين الواقعين في عمق الصحراء».

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة محمد فنتري، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشاريع هامة في مجال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بمساح إجماليـة تقدر بـ 3 آلاف و560 كيلو متر، وذلك في رسالة وجهها إلى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

أين جرت مشاريع المسح ثلاثي الأبعاد؟
وأوضح أن المشاريع شملت الامتيازين «م ن 216 أ»، و «م ن 216 ب» بحوض غدامس بمساحة تقدر بـ ألفين و873 كيلو متر، وكذلك الامتيازين 16 و17 بحوض سرت بمساحة تقدر بـ 687 كيلو متر.

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وأضافت الشركة أن تلك النتائج تعكس «جودة أعمال التقييم والمراقبة التي يتم إجراؤها بصـورة يومية على البيانات السيزمية والدقة في إعداد مجال العمل لتنفيذ هذه المشاريع من قبل العناصر الوطنية المتميزة».

وأشار البيان إلى مشاركة إدارة الاستكشاف بالشركة في إنجاز هذه الأعمال، وكذلك «الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي» المنفذ الأساسي للمشروع.

فنتري: مجالس إدارة مؤسسة النفط وراء هذ الإنجاز
وأضاف فنتري أن إنجاز هذا العمل المتميز «كان ثمرة الدعــم الكبير من المؤسسـة الوطنيــة للنفط ومجالس الإدارة المتعاقبة بالشركة»، مشيدا بدور الفرق الأمنية التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية لتوفيرها الحماية الأمنية اللازمة للعمال والمعدات ومخيمات الفرقتين العاملتين بهذه المشاريع.

وشدد على ضرورة أن يشجع هذا العمل باقي شركات القطاع على تنفيذ مشاريع مماثلة بالامتيازات التابعة لها بهدف استكشاف مخزونات جديدة من النفط والغاز لتعزيز الإنتاج النفطي. 

جانب من أعمال الاستكشاف بشركة سرت لإنتاج النفط والغاز. (الشركة)
جانب من أعمال الاستكشاف بشركة سرت لإنتاج النفط والغاز. (الشركة)
جانب من أعمال الاستكشاف بشركة سرت لإنتاج النفط والغاز. (الشركة)
جانب من أعمال الاستكشاف بشركة سرت لإنتاج النفط والغاز. (الشركة)
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