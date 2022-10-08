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القطراني يشارك في مؤتمر تعزيز الزراعة والأمن الغذائي بتونس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 07:07 مساء
القطراني يشارك في مؤتمر تعزيز الزراعة والأمن الغذائي بتونس
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني خلال مشاركته في مؤتمر الأمن الغذائي بمدينة الحمامات التونسية، 8 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة)
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شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني في مؤتمر عن دور القطاعين العام والخاص في تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي بالدول العربية والأفريقية، وذلك بمدينة الحمامات التونسية.

وحضره من الجانب الليبي أيضًا، رئيس اللجنة التحضيرية أبوبكر المنصوري، ورئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح احرير، ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، إلى جانب وفود عربية وإفريقية.

كما شارك في المؤتمر الذي انطلق اليوم السبت، خبراء ومختصين من دول عربية وافريقية ومنظمات دولية، بجانب عدد من المهتمين بقضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

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ويختتم المؤتمر غدا الأحد، بعد مناقشة استراتيجية الأمن الغذائي في الدول العربية والأفريقية، كما يتناول وضع الأمن الغذائي والتغـذية فـي العالـم ودور البحـث العلمي في تعـزيـزه.

ويناقش المجتمعون قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية واقتراح كيفية معالجتها والحد منها، وضرورة استخدام أساليب الزراعة الذكية وتشجيع فرص إقامة استثمارات زراعية بالدول العربية والأفريقية.

جانب من حضور مؤتمر الأمن الغذائي بمدينة الحمامات التونسية، 8 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة)
جانب من حضور مؤتمر الأمن الغذائي بمدينة الحمامات التونسية، 8 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة)
جانب من حضور مؤتمر الأمن الغذائي بمدينة الحمامات التونسية، 8 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة)
جانب من حضور مؤتمر الأمن الغذائي بمدينة الحمامات التونسية، 8 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة)
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