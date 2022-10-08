بالصور.. سبها تحتفل بالمولد النبوي الشريف: محبة وسلام وتسامح

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

احتفلت أهالي مدينة سبها ليلة بذكرى المولد النبوي الشريف فى المساجد و الزوايا الصوفية مساء أمس الجمعة.

وقال مدير فرقة الفجر الجديد للموشحات، سالم عبدالوهاب: «جرت العادة منذ القدم على انطلاق حلقات الذكر و المدح النبوي منذ بداية شهر ربيع الأول والتي تتواصل حتى يوم الحادي عشر من الشهر ذاته، حيث ذكر مولد النبي عليه السلام».

احتفالات في الزوايا والشوارع

وفي ليلة المولد، تبدأ الاحتفالات منذ صلاة العصر، حيث تفتح الزوايا أبوابها وتقام حلقات الذكر، مع قراءة سيرة الرسول الأعظم وتلاوة القصائد الدينية.

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مسيرات صوفية يشارك فيها الأطفال

وأضاف عبدالوهاب لـ«بوابة الوسط» أن الاحتفالات تمتد إلى القيام بمسيرات يُحمل فيها الدفوف والأعلام الصوفية، فيما يشارك الأطفال حتى تنتهي الاحتفالات بحلقات ذكر تقام حتى الفجر.

وقال عيسى المنوني، أحد المشاركين في الاحتفال، إن ذكرى المولد النبوي لها أهمية خاصة فى حياة المسلمين، ونحن نستدكر السيرة العطرة للنبي ونتذكر أخلاقه والصفات التي تحلى بها من تسامح ومحبة وسلام».

ويحتفل الليبيون بهذه المناسبة بشكل خاص، إذ يجري إعداد وجبة العصيدة التي، يسكب عليها السمن والعسل وكدلك زيت الزيتون، ويسعد بها الجميع من الأطفال والكبار.

أهالي في سبها يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف، 8 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)

أهالي في سبها يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف، 8 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)

أهالي في سبها يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف، 8 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)