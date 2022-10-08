حكومة باشاغا تقرر الإبقاء على عوائد المناولة في الموانئ دون زيادة

القاهرة - بوابة الوسط

قررت وزارة المواصلات في الحكومة المكلفة من مجلس النواب استمرار العمل بعوائد المناولة والتخزين والخدمات في الموانئ الليبية المقرر بموجب القرار 231 لسنة 2018.

ونص القرار على العمل به من تاريخ إصداره في (6 أكتوبر 2022)، على أن يلغى كل حكم يخالفه، مشددة على الجهات المختصة تنفيذه؛ فيما حمل القرار توقيع وزير المواصلات والنقل عبدالحكيم الغزيوي.

زيادة 100% على عوائد المناولة

والأربعاء الماضي، أعلنت الشركة الليبية للموانئ بدء تطبيق قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها بالموانئ الليبية بنسبة 100% بداية من غد الأحد، الموافق 9 أكتوبر.

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14 ميناء يشملها القرار

وفي سبتمبر الماضي، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، زيادة قيمة عوائد المناولة.

ويبلغ عدد الموانئ الليبية 14 ميناء، وفق تقديرات مصلحة الموانئ والنقل البحري وتشمل كلًا من «طبرق والحريقة ودرنة والزويتينة ومرسى البريقة ورأس لانوف والسدرة وسرت ومصراتة والخمس وطرابلس والزاوية ومليتة وزوارة».

وفي 5 سبتمبر، أصدر المصرف المركزي بيانًا تفصيليًا بالنفقات والإيرادات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، أشار فيها إلى استمرار تدني إيرادات الجمارك، التي لم تورد سوى مبلغ 25 مليون دينار فقط عن شهر أغسطس.