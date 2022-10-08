حكومة الدبيبة تعيد تسمية مركز علاج الأورام ومستشفى المروة للولادة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قررت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعديل مسمى مستشفى المروة للولادة وأمراض النساء في بنغازي ليكون «مستشفى بنغازي لعلاج الأورام».

كما تقرر إعادة تسمية المركز الوطني لعلاج الأورام في بنغازي ليكون «مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية».

وقررت الوزارة كذلك نقل قسم الأورام الطبي بمركز بنغازي الطبي بكافة محتوياته والعناصر الطبية والطبية المساعدة والوظائف التسييرية إلى مستشفى بنغازي لعلاج الأورام.

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