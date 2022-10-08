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الوضع الليبي يهيمن على محادثات رؤساء مالطا واليونان وألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 12:56 مساء
الوضع الليبي يهيمن على محادثات رؤساء مالطا واليونان وألمانيا
رئيس مالطا جورج فيلا ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير والرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو. (أرشيفية)
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أجرى الرئيس المالطي جورج فيلا، محادثات ثنائية منفصلة مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير المتواجدان في بلاده، حول التطورات في البحر المتوسط وملف الهجرة والوضع في ليبيا.

وأشار جورج فيلا بشكل ضمني خلال لقائه الرئيسة اليونانية إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الموقتة وأنقرة حول التنقيب عن الموارد الطاقوية، مشددًا على أن القانون الدولي هو الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل النزاعات المتعلقة بالحدود في شرق البحر الأبيض المتوسط.

المباحثات تناولت حالة عدم الاستقرار في ليبيا
وحسب وسائل إعلام مالطية، مساء الجمعة، فقد جرت مناقشة حالة عدم الاستقرار السائدة في ليبيا في سياق الحد من الهجرة غير النظامية الناشئة في أفريقيا جنوب الصحراء والتي تمر عبر منطقة الساحل مع نقاط المغادرة النهائية في البحر من الساحل الليبي.

واستعرض الرئيسان النقاط الرئيسية للقضايا التي جرت مناقشتها وركزت بشكل خاص على الهجرة في البحر الأبيض المتوسط. وشدد كلاهما على الحاجة إلى تحقيق توازن بين التضامن والمسؤولية. وأشارت الرئيسة اليونانية إلى حوادث الغرق المأساوية التي حدثت في اليوم السابق قبالة جزيرتي ليسبوس وكيثيرا.

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ولدى إجراء محادثات مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا والتطورات في البحر المتوسط، لا سيما في ليبيا.

والإثنين الماضي، وقّعت حكومة الوحدة وأنقرة مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بدعوى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي. وأعربت حكومة الوحدة الوطنية عن رفضها «التطرق والتدخل» في هذه المذكرة، مؤكدة أنها «في صالح الشعب الليبي» في احتجاج على ردود فعل محلية ودولية غاضبة طالبت باحترام قانون البحار الدولي.

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