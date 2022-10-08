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الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 10:24 صباحا
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من درنة إلى طبرق
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت 8 أكتوبر 2022. (أرشيفية)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعتها اليوم إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
•  السماء قليلة السحب إلى صافية.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح  بين 0.5 و1 متر.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• السماء مغطاة جزئيًا  بالسحب تتكاثر في بعض الأحيان.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 إلى 1.75 متر، ويصل اليوم إلى 2.25 متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون متغيرة الاتجاه غدًا على ساحل الخليج سرعتها بين 5و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر بين 28  و29 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من درنة إلى طبرق
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من درنة إلى طبرق
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من درنة إلى طبرق
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