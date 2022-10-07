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5 مسؤولين ليبيين يشاركون في أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي بإسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 04:39 مساء
5 مسؤولين ليبيين يشاركون في أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي بإسطنبول
الضراط والرعيض والحويج ومليقطة مع عدد من المشاركين في ملتقى الأعمال التركي. (اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة)
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شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة محمد الرعيض، ورئيس الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص عبدالمجيد مليقطة، ورئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي محمد الضراط، اليوم الجمعة، في أعمال الدورة 13 للملتقى الاقتصادي التركي- العربي في إسطنبول.

وحضر فعاليات الملتقى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع الحكومة التركية، أمين عام اتحاد الغرف العربية ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، ونائب وزير المالية التركيا، ورئيس اتحاد رجال الأعمال التركي، وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين في تركيا والدول العربية.

الرعيض يدعو الشركات التركية إلى مواصلة العمل في ليبيا
وألقى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي محمد الرعيض كلمة في أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي بإسطنبول أكد فيها على أن ليبيا مساحة خصبة للاستثمار في كثير من المجالات، أهمها الكهرباء وشبكة المواصلات والإنشاءات والمنتجات النفطية وغيرها.

- خلال مشاركته بملتقى اقتصادي في تركيا.. الحويج يدعو إلى الاستثمار في ليبيا

وأوضح الرعيض في كلمته التي نشر جزء منها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عبر صفحته على «فيسبوك» أن الكثير من الشركات التركية تنشط في هذه المجالات، حاثا إياها على مواصلة العمل تدليلا على قوة الشراكة الليبية التركية الاقتصادية.

الرعيض يدعو لمساندة ليبيا في فك علتها الاقتصادية مع أوروبا
وجدد رئيس الاتحاد العام خلال كلمته دعوته إلى «تكثيف التعاون في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات والمعلومات، كما دعا لمساندة ليبيا في فك عزلتها الاقتصادية مع أوروبا عبر فتح المجالات الجوية أمام الطيران الليبي» وفق الاتحاد العام للغرف.

وقال الرعيض «إن ليبيا تعتبر بكاملها منطقة حرة، وقد قطعت أشواطا مهمة رغم حداثة تجربتها في تسهيل تجارة العبور، وهي مستمرة في مسارها نحو جعل البلاد محورا أساسيا للمبادلات التجارية بين أفريقيا وأوروبا»، مضيفا أن تركيا تعد بالنسبة لليبيا «دولة مهمة ولها مبادلات تجارية تصل إلى أربعة مليار دولار خلال هذه السنة، وهذا ما يجعلها الشريك التجاري الأول مع ليبيا، بالإضافة إلى تلاقي كثير من المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، خاصة بعد توقيع مذكرات التفاهم التي ستدعم التعاون الاقتصادي بشكل كبير».

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