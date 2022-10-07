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مليون و184 ألف برميل نفط إنتاخ ليبيا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 01:55 مساء
مليون و184 ألف برميل نفط إنتاخ ليبيا خلال 24 ساعة
عامل في مجمع مليتة للنفط والغاز. (أرشيفية: بوابة الوسط)
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بلغ إنتاج النفط الليبي خلال الساعات الـ24 الماضية مليونا و184 ألف برميل، على ما أعلنت، الجمعة، المؤسسة الوطنية للنفط.

وارتفع الإنتاج بمقدار 23 ألف برميل مقارنة بآخر إحصائية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط في 28 سبتمبر الماضي، حيث كان الإنتاج يبلغ مليونا و161 ألف برميل.

وأوضحت مؤسسة النفط في بيان، أن إنتاج المكثفات بلغ 47 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية.

- «أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
- «أوبك+» يخفض حصص إنتاج النفط بشكل كبير بمقدار مليوني برميل في اليوم.

«أوبك+» تستثني ليبيا من خفض إنتاج النفط
والأربعاء، قررت دول تحالف «أوبك بلس» استثناء ليبيا وإيران من قرار تخفيض الإنتاج اليومي بواقع مليوني برميل يوميا. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) لوزراء الأوبك وخارج الأوبك، بمشاركة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون عبر تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن يبدأ هذا التخفيض، الذي أقرته «أوبك بلس»، الأربعاء، ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل 2022، والذي يعد الأكبر منذ ذروة تفشي جائحة «كوفيد» العام 2020.

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