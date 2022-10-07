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تحذير من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 12:51 مساء
تحذير من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وبحرية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح 29 و30 درجة.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة بالسحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح بحرية إلى شمالية غربية بوجه عام، وتكون جنوبية شرقية غدا صباحا على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وتتراوح سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى  25 و30 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح  بين 0.50 و1.00 متر على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي وبين 1.50 و2.50 متر على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، بينما يكون خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى وبنغازي.
- درجة حرارة سطح البحر بين 28 و29 درجة.
- الرؤية جيدة.

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