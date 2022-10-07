تحذير من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وبحرية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح 29 و30 درجة.

- الرؤية جيدة.