غلق مخبز مخالف في سوق الجمعة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الخميس، غلق مخبز في سوق الجمعة؛ لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال جولات تفتيشية لمفتشي وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية بسوق الجمعة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي استهدفت مخبز «الأبرار»، وخلصت إلى تسجيل عديد المخالفات التي أدت إلى غلق المخبز، وفق بيان صادر عن المركز.

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وشملت المخالفات سوء النظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين وإقامتهم في سكن غير مطابق ويفتقر إلى النظافة الدورية، ووجود مكب قمامة في فناء المخبز، وتهالك المعدات، والافتقار إلى ميزان وغربال وبرنامج لمكافحة الآفات والقوارض، وعدم مطابقة مخزن المخبز للمواصفات، وسوء الإنارة.

جولة داخل مخبز في سوق الجمعة، 6 أكتوبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)

جولة داخل مخبز في سوق الجمعة، 6 أكتوبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)