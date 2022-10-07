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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 7 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 09:45 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 7 أكتوبر 2022)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة معتدلة، اليوم الجمعة، على كامل ربوع ليبيا، لتسجل على مناطق الشمال بين 22 و28 درجة، وعلى الجنوب بين 29 و33 درجة، فيما تكون منخفضة نسبيا على المناطق الجبلية ليلا وفي الصباح الباكر.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت وبعض المناطق الساحلية. 
- الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الأحد إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية على أغلب المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا من يوم الأحد على أغلب المناطق. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المدن الساحلية. 
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية على الخليج.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة ولا تتجاوز 22 درجة على الجبل الأخضر. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و32 درجة.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. 
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و33 درجة.

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