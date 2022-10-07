سفير ألمانيا ومبعوثها الخاص يبحثان مع باشاغا كيفية التغلب على المأزق الحالي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، إنه التقى برفقة المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وأضاف أونماخت، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إن اللقاء تطرق إلى مناقشة الوضع في ليبيا، وكيفية التغلب على المأزق الحالي، والمضي قدمًا نحو الانتخابات.

سلسلة لقاءات وحديث عن الانتخابات و«برلين 3»

والثلاثاء الماضي، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ميخائل أونماخت وكريستيان بوك، من أجل «تبادل بعض الأفكار حول الطريق إلى الأمام»، وفق تغريدة السفير الألماني آنذاك.

وفي اليوم نفسه، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية إن الوزيرة نجلاء المنقوش، ناقشت مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك، إمكانية عقد مؤتمر «برلين 3»، مؤكدة التزام الحكومة بمخرجات برلين «1و2».

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ثم لاحقًا، قال كريستيان بوك- خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي- إن بلاده تسعى مع شركائها الإقليمين لتحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز الأمن، من أجل تهيئة الوضع، استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

يأتي ذلك، في ظل استمرار الصراع على السلطة التنفيذية بين رئيسي الحكومتين، الدبيبة وباشاغا، وسط مساعٍ دولية وإقليمية لإحداث اختراق في الأزمة يمكن أن يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي تعذر إقامتها نهاية العام الماضي.

يذكر أن فتحي باشاغا، كلف يوم الثلاثاء الماضي نائبه عن المنطقة الشرقية علي فرج القطراني، بمهامه وصلاحياته اعتبارًا من الأربعاء 5 أكتوبر إلى حين عودته من السفر؛ لكنه لم يحدد وجهة سفره أو مدتها.