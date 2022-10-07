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«الصحة» تستعد لإطلاق التقرير العالمي الخامس لحوادث الطرق في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 01:23 صباحا
«الصحة» تستعد لإطلاق التقرير العالمي الخامس لحوادث الطرق في ليبيا
جانب من اجتماع عقد بمقر وزارة الصحة بشأن حوادث الطرق، الخميس 6 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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اعتمدت وزارة الصحة، الخميس، التقرير العالمي الخامس لحوادث الطرق في ليبيا، وذلك على هامش ندوة عُقدت بمركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة.

وقالت وزارة الصحة، في بيانٍ عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الندوة تدرس التقرير المعد من اللجنة المختصة لاعتماده والاتفاق على ضرورة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية من حوادث الطرقات.

حضر الندوة مستشار وزير الصحة عادل الذيب، ومتابع البرامج الوطنية إبراهيم جبيل، ورئيس البرنامج الوطني للحماية من حوادث الطرق محمد إبراهيم، ومدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة، ومندوب عن منظمة الصحة العالمية، ومندوب عن وزارتي الداخلية والمواصلات.

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وأُلقيت خلال الندوة كلمات لوزارة الصحة والإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص، ومصلحة الطرق والجسور والجمعية الليبية للسلامة المرورية، واللجنة الدائمة للوقاية من حوادث المرور، ومديرة إدارة مكافحة العنف والحوادث بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هالة صقر، ومسؤولة إعداد التقرير الخامس بالمكتب الإقليمي، وممثل عن منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

ليبيا الأعلى في وفيات حوادث الطرق عالميا
يذكر أن ليبيا تتصدر القائمة الدولية لوفيات حوادث المرور بنسبة 73.4% حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، فيما حثت وزارة الصحة المواطنين والمؤسسات على التعاون مع شرطة المرور، داعية مستخدمي الطرق إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.

جانب من اجتماع عقد بمقر وزارة الصحة بشأن حوادث الطرق، الخميس 6 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقد بمقر وزارة الصحة بشأن حوادث الطرق، الخميس 6 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقد بمقر وزارة الصحة بشأن حوادث الطرق، الخميس 6 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقد بمقر وزارة الصحة بشأن حوادث الطرق، الخميس 6 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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