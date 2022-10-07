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مصرفيان سابقان في لندن متهمان بالاحتيال على الصندوق السيادي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 12:45 صباحا
مصرفيان سابقان في لندن متهمان بالاحتيال على الصندوق السيادي الليبي
أحد المقار التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار. (أرشيفية: الإنترنت)
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اتُهم مصرفيان سابقان في لندن، وظَّفتهما ليبيا لإدارة استثمارات بمئات الملايين من الدولارات، بالاحتيال على الصندوق السيادي عن طريق تحويل السيولة النقدية لأنفسهما.

وقال ممثلو الادعاء أمام محكمة في لندان، إن المتهمين «فريدريك مارينو» و«يوشيكي أومورا» ارتكبا عمليات الاحتيال بين عامي 2009 و 2014، لكنهما ينفيان كل التهم المنسوبة إليهما، حسب ما نقلت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية اليوم الخميس.

إدارة أموال من محفظة «ليبيا أفريقيا للاستثمار»
تُشير تفاصيل القضية إلى أن «مارينو»، وهو مصرفي سابق في بنك «جي بي مورجان تشيس»، ساعد في إنشاء شركة إدارة الأصول تسمى «إف إم كابيتال بارتنرز ليمتد» لإدارة الأموال المستثمرة من محفظة «ليبيا أفريقيا للاستثمار».

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وقال المدعون في بداية المحاكمة إن «أومورا»، المصرفي السابق في بنك «جوليوس باير»، لعب دور الوسيط في «إف إم كابيتال بارتنرز ليمتد»، عندما كان «مارينو» رئيس مجموعة الأسواق الناشئة للاستثمارات البديلة في «جي بي مورجان» في أوائل عام 2009.

وقتها رتَّب «مارينو» دفع رسوم من خلال شركات خارجية، بينما ساعده «أومورا» من خلال شركة قامت بتحويل «الأرباح السرية» بعد أخذ حصة، حسب ممثلي الادعاء.

قيمة المدفوعات
تضمنت المدفوعات، التي بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون دولار و 1.3 مليون يورو (1.3 مليون دولار)، 17 استثمارًا قام بها الصندوق الليبي لأربعة بنوك استثمارية بين عامي 2009 و2011.

وجرى استخدام بعض الأموال المسحوبة لدفع تعويضات للأشخاص الذين كانوا على دراية بمخططه وطالبوا «بقطعة من الكعكة»، وذلك دون علم الصندوق السيادي الليبي.

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