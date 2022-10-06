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التومي يطلع على احتياجات مديريات أمن الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 11:41 مساء
التومي يطلع على احتياجات مديريات أمن الجبل الغربي
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يعقد اجتماعا أمنيا بمديري الأمن في مناطق الجبل الغربي، الخميس 6 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
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عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدرالدين التومي، الخميس، اجتماعا أمنيا موسعا بمدينة غريان، ضم كافة مديري الأمن بالجبل الغربي، وبحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، ومدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير الإدارة العامة لشؤون الآليات، ومدير إدارة شؤون الإمداد، وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية بمدن الجبل الغربي كافة، والمشاكل التي تواجه سير العمل، والاطلاع على الاحتياجات الضرورية والعاجلة لمديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها، والعمل على حلحلة المختنقات التي تواجه أعضاء الشرطة، وتذليل الصعوبات أمامهم خاصة العاملين ميدانيا.

وأكد التومي أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لمكوناتها كافة، خاصة مديريات الأمن ومراكز الشرطة باعتبارها القاعدة الأمنية الأساسية التي تقدم الخدمات للمواطنين، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبلاغات الواردة من قبل المواطنين.

التومي: مناطق الجبل الغربي صمام الأمن للعاصمة طرابلس
وأوضح أن مناطق الجبل الغربي تعد صمام الأمن للعاصمة طرابلس ومدن الساحل، الأمر الذي اعتبره يتطلب دعمها وإسنادها، وتكاتف الجهود الأمنية والتعاون الأمني المشترك بين مديريات الأمن والأجهزة الأمنية بالجبل الغربي كافة، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الحيوية ووفرة المعلومات.

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وأكد الوزير ضرورة التنسيق الأمني بين مختلف المكونات الأمنية بالجبل في تبادل المعلومات لضبط المجرمين، والعمل ضمن الغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي؛ لضبط المطلوبين لدى مراكز الشرطة والنيابات العامة والمجاهرة بالأمن بما يسهم في تعزيز الاستقرار، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

التومي يوجه بمتابعة مشاريع الصيانة للمرافق الأمنية
كما شدد على متابعة مشاريع الصيانة للمرافق الأمنية كافة، وإعداد تقارير دورية بشأنها. كما استمع لشروح وملاحظات من قبل مديري الأمن حول المشاكل التي تواجههم والحلول المقترحة لحلحلتها؛ لتحسين مستوى الأداء الأمني.

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يعقد اجتماعا أمنيا بمديري الأمن في مناطق الجبل الغربي، الخميس 6 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يعقد اجتماعا أمنيا بمديري الأمن في مناطق الجبل الغربي، الخميس 6 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يعقد اجتماعا أمنيا بمديري الأمن في مناطق الجبل الغربي، الخميس 6 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يعقد اجتماعا أمنيا بمديري الأمن في مناطق الجبل الغربي، الخميس 6 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يعقد اجتماعا أمنيا بمديري الأمن في مناطق الجبل الغربي، الخميس 6 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يعقد اجتماعا أمنيا بمديري الأمن في مناطق الجبل الغربي، الخميس 6 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يعقد اجتماعا أمنيا بمديري الأمن في مناطق الجبل الغربي، الخميس 6 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يعقد اجتماعا أمنيا بمديري الأمن في مناطق الجبل الغربي، الخميس 6 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
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