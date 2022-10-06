وزارة الداخلية تبحث تسهيل حصول الليبيين على التأشيرة التركية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء بشير الأمين، المشاكل التي تواجه المواطنين الليبيين في الحصول على التأشيرة التركية.

جاء ذلك خلال لقاء بديوان وزارة الداخلية، الخميس، مع السفير التركي لدى ليبيا، كنان يلماز، والوفد المرافق له، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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تطوير التعاون الأمني

وتناول اللقاء عددا من المواضيع الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية، وسبل تطوير التعاون الأمني في مجال تدريب وتأهيل العناصر الأمنية بوزارة الداخلية.

جانب من اجتماع في وزارة الداخلية مع السفير التركي لدى ليبيا، الخميس 6 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع في وزارة الداخلية مع السفير التركي لدى ليبيا، الخميس 6 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع في وزارة الداخلية مع السفير التركي لدى ليبيا، الخميس 6 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)