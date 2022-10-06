شاهد في «وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على الموقف الجزائري، وحدود دورها في سياق الأزمة الليبية، في وقت تستعد لاستضافة القمة الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة في الأول من نوفمبر المقبل.

جاء ذلك، بعدما أقام البلدان يومي الثلاثاء والأربعاء، بالتزامن عددًا من الفعاليات لإحياء الذكرى 65 لمعركة إيسين التاريخية، وذلك بالتنسيق بين المسؤولين في البلدين تخليدًا للتاريخ النضالي المشترك بين الشعبين الليبي والجزائري الشقيقين ضد الاستعمار الفرنسي.

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انطلاقًا من هذا التنسيق، يفتح البرنامج نقاشا حول فاعلية الدور الجزائري مع كل من: رئيس المركز الدولي للسياسات الاستراتيجية الدكتورة بدرة قعلول، والكاتب الصحفي والباحث في العلاقات الدولية توفيق قويدر، والخبير بالشأن الليبي علي قابوسة.

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