ضبط وافدين بسوق الجمعة لاتهامها بالنصب على مواطن في 25 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق القبض على اثنين من الوافدين لاتهامهما بواقعة نصب واحتيال على أحد المواطنين استوليا منه على 25 ألف دولار، مقيدة ضدهما لدى مركز سوق الجمعة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، الخميس، إن الوافدين أُلقي القبض عليهما بعد جمع المعلومات والبحث والتحري عنهما، مشيرة إلى أن المتهم الأول يدعى «ع.م.أ» والثاني «م.أ.أ».

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وذكرت وزارة الداخلية في تصريحها بشأن الواقعة أن المتهمين أُلقي القبض عليهما وبحوزتهما جزء من المبلغ المسروق يقدر بنحو أربعة آلاف دولار، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة العامة.