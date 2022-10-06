وفاة شرطي ثان متأثرا بإصابته جراء الهجوم على مديرية أمن ربيانة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن ربيانة جنوب شرق ليبيا، مساء الخميس، وفاة شرطي متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مشاركته في التصدي لهجوم استهدف مبنى المديرية في وقت سابق اليوم.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الشرطي المتوفي هو «طاهر حسن حسين التابع لمكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية ربيانة.. جراء الهجوم على مقر المديرية والدفاع عنها».

- قتيل و7 جرحى في هجوم مسلح استهدف مبنى مديرية أمن ربيانة

بذلك يرتفع عدد ضحايا الهجوم إلى قتيلين و7 جرحى، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب وجهاز الإسعاف والطوارئ الذي أشرفت الفرق التابعة لفرعه في الكفرة على النقل المصابين إلى المستشفى.