قتيل و7 جرحى في هجوم مسلح استهدف مبنى مديرية أمن ربيانة

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخص وأصيب 7 آخرون على الأقل في هجوم مسلح استهدف مبنى مديرية أمن ربيانة جنوب شرق ليبيا، فجر اليوم الخميس، وفق بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس ووزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب وأعيان وحكماء من ربيانة والكفرة بالخصوص اطلعت عليها «بوابة الوسط».

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس إن فرعه بمدينة الكفرة نقل 7 جرحى أصيبوا نتيجة الاشتباكات التي وقعت في ربيانة صباح اليوم إلى مستشفى الكفرة التعليمي، قبل أن تقوم فرق الجهاز مرة أخرى «بنقل حالات الجرحى من مستشفى الكفرة إلى عيادة ليبيا بحي الشورى بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم بالمستشفى»، مؤكدا أن «حالتهم الان مستقرة».

مقتل شرطي في الهجوم على مديرية أمن ربيانة

وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من المجلس النواب من جهتها، أن مبنى مديرية أمن ربيانة «تعرض أمس الأربعاء لهجوم مسلح من قبل مجموعة خارجة عن القانون من ذوي السوابق الجنائية»، موضحة أن عناصر المديرية «تعاملوا مع هذه المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون والرد على مصادر النيران والاشتباك معهم، وتم القبض عليهم».

وأكدت الوزارة في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل «أحد أعضاء الشرطة بالمديرية مساعد ضابط عبدالله حسين يوسف»، مقدمة تعازيها لأسرته.