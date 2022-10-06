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قتيل و7 جرحى في هجوم مسلح استهدف مبنى مديرية أمن ربيانة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 05:42 مساء
قتيل و7 جرحى في هجوم مسلح استهدف مبنى مديرية أمن ربيانة
أحد جرحى الهجوم على مديرية أمن ربيانة بمستشفى في الكفرة، الخميس 6 أكتوبر 2022. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
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قتل شخص وأصيب 7 آخرون على الأقل في هجوم مسلح استهدف مبنى مديرية أمن ربيانة جنوب شرق ليبيا، فجر اليوم الخميس، وفق بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس ووزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب وأعيان وحكماء من ربيانة والكفرة بالخصوص اطلعت عليها «بوابة الوسط».

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس إن فرعه بمدينة الكفرة نقل 7 جرحى أصيبوا نتيجة الاشتباكات التي وقعت في ربيانة صباح اليوم إلى مستشفى الكفرة التعليمي، قبل أن تقوم فرق الجهاز مرة أخرى «بنقل حالات الجرحى من مستشفى الكفرة إلى عيادة ليبيا بحي الشورى بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم بالمستشفى»، مؤكدا أن «حالتهم الان مستقرة».

مقتل شرطي في الهجوم على مديرية أمن ربيانة
وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من المجلس النواب من جهتها، أن مبنى مديرية أمن ربيانة «تعرض أمس الأربعاء لهجوم مسلح من قبل مجموعة خارجة عن القانون من ذوي السوابق الجنائية»، موضحة أن عناصر المديرية «تعاملوا مع هذه المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون والرد على مصادر النيران والاشتباك معهم، وتم القبض عليهم».

وأكدت الوزارة في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل «أحد أعضاء الشرطة بالمديرية مساعد ضابط عبدالله حسين يوسف»، مقدمة تعازيها لأسرته.

وزارة الداخلية تدين الهجوم على مديرية أمن ربيانة
ودانت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الهجوم واصفة إياه بالعمل «الإجرامي الجبان»، مؤكدة «على أن يد العدالة ستطل كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن، وأنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون الذي سيكون هو الرادع لقطع دابر هؤلاء العابثين».

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