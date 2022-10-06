المشري يجتمع مع مديرين بهيئة مكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رؤيتها على رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال زيارة مدراء بالهيئة إلى مقر المجلس في طرابلس، اليوم الخميس.

وقال مجلس الدولة في بيان إن المشري رحب بمدراء إدارات الهيئة وفروعها، مؤكدا أهميتها في «التصدي للفساد والحد منه».

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تقرير مكافحة الفساد عن العام 2021 «جاهز»

وخلال اللقاء، جرى النقاش حول مبادرة رئيس الهيئة الخاصة بتوحيد فروعها، فيما جرى إطلاع المشري «على المراحل المتقدمة التي أنجزتها الهيئة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدولة ليبيا».

كما جرى الحديث عن جاهزية التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2021، وعن مشاركة الهيئة في المؤتمر المنعقد خلال الفترة الماضية بالعاصمة النمساوية فيينا.

المشري في اجتماعه مع مدراء بهيئةمكافحة الفساد، مقر مجلس الدولة في طرابلس، 6 أكتوبر 2022. (مجلس الدولة)