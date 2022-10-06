Atwasat

المشري يجتمع مع مديرين بهيئة مكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 04:18 مساء
المشري يجتمع مع مديرين بهيئة مكافحة الفساد
المشري في اجتماعه مع مدراء بهيئةمكافحة الفساد، مقر مجلس الدولة في طرابلس، 6 أكتوبر 2022. (مجلس الدولة)
alwasat radio

عرضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رؤيتها على رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال زيارة مدراء بالهيئة إلى مقر المجلس في طرابلس، اليوم الخميس.

وقال مجلس الدولة في بيان إن المشري رحب بمدراء إدارات الهيئة وفروعها، مؤكدا أهميتها في «التصدي للفساد والحد منه».

- علي القطراني يؤكد دعم هيئة مكافحة الفساد في بنغازي
- الحويج يوجه بتضمين أحكام لمكافحة الفساد في «مدونة السلوك» للشركات
- في العدد «357»: بركان ديوان المحاسبة.. ومطار طرابلس ينتظر العودة للحياة

تقرير مكافحة الفساد عن العام 2021 «جاهز»
وخلال اللقاء، جرى النقاش حول مبادرة رئيس الهيئة الخاصة بتوحيد فروعها، فيما جرى إطلاع المشري «على المراحل المتقدمة التي أنجزتها الهيئة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدولة ليبيا».

كما جرى الحديث عن جاهزية التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2021، وعن مشاركة الهيئة في المؤتمر المنعقد خلال الفترة الماضية بالعاصمة النمساوية فيينا.

المشري في اجتماعه مع مدراء بهيئةمكافحة الفساد، مقر مجلس الدولة في طرابلس، 6 أكتوبر 2022. (مجلس الدولة)
المشري في اجتماعه مع مدراء بهيئةمكافحة الفساد، مقر مجلس الدولة في طرابلس، 6 أكتوبر 2022. (مجلس الدولة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال

انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة الترايثلون

البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة ...
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط

«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه

البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه
«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة

الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مستجدات العملية الانتخابية محور مناقشات السايح مع سفير ألمانيا ومبعوثها
مستجدات العملية الانتخابية محور مناقشات السايح مع سفير ألمانيا ...
المشري يناقش عقبات إجراء الانتخابات مع المبعوث الألماني
المشري يناقش عقبات إجراء الانتخابات مع المبعوث الألماني
أعيان وحكماء من المنطقة الشرقية يعرضون على المنفي رؤيتهم لـ«إنقاذ ليبيا»
أعيان وحكماء من المنطقة الشرقية يعرضون على المنفي رؤيتهم لـ«إنقاذ...
سفير السودان يزور مصراتة ويبحث التعاون في مجالي الزراعة والصناعة
سفير السودان يزور مصراتة ويبحث التعاون في مجالي الزراعة والصناعة
المشري يجتمع مع مديرين بهيئة مكافحة الفساد
المشري يجتمع مع مديرين بهيئة مكافحة الفساد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ......
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما ......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
المزيد
قتيل و7 جرحى في هجوم مسلح استهدف مبنى مديرية أمن ربيانة
قتيل و7 جرحى في هجوم مسلح استهدف مبنى مديرية أمن ربيانة...
ضبط ليبيين وأجانب وسيارات تحمل خمورا وتبغا قادمة من تشاد غرب الكفرة
ضبط ليبيين وأجانب وسيارات تحمل خمورا وتبغا قادمة من تشاد غرب......
المقريف يوجه بتوزيع الكتاب المدرسي «مجانا» على طلاب التعليم الخاص
المقريف يوجه بتوزيع الكتاب المدرسي «مجانا» على طلاب التعليم ......
المشري يجتمع مع مديرين بهيئة مكافحة الفساد
المشري يجتمع مع مديرين بهيئة مكافحة الفساد...
سفير السودان يزور مصراتة ويبحث التعاون في مجالي الزراعة والصناعة
سفير السودان يزور مصراتة ويبحث التعاون في مجالي الزراعة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط