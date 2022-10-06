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سفير السودان يزور مصراتة ويبحث التعاون في مجالي الزراعة والصناعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 03:53 مساء
سفير السودان يزور مصراتة ويبحث التعاون في مجالي الزراعة والصناعة
مسؤولو بلدية مصراتة في اجتماعهم مع وفد سوداني برئاسة السفير عثمان البشير بمقر البلدية، 6 أكتوبر 2022. (البلدية)
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زار السفير السوداني، عثمان البشير، بلدية مصراتة والتقى عميدها محمود السقوطري، وناقش الطرفان التعاون مع السودان «بما يحقق الأمن الغذائي والصناعي والزراعي».

واستقبل السقوطري، السفير السوداني ووفدا مرافقا له، وذلك بمقر ديوان البلدية، حسب بيان صادر عن البلدية اليوم الخميس.

وأكد العميد «أهمية التواصل والترابط بين البلدين، ومد جسور التعاون مع الجمهورية السودانية ودول القارة الأفريقية».

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البشير: مصراتة أصبحت مقصدا لعمل الجالية السودانية
وتحدث البشير عن دور مصراتة المهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، كما تطرق إلى سوق العمل المتاحة بالمدينة، معتبرا أنها أصبحت مقصدا للجالية السودانية.

واتفق المجتمعون على ضرورة تنظيم الجالية السودانية وتأطيرها وحمايتها، وذلك بالتواصل المباشر بين بلدية مصراتة والقنصلية السودانية بليبيا»، وفق البيان.

جانب من اجتماع مسؤولي بلدية مصراتة مع الوفد السوداني بمقر البلدية، 6 أكتوبر 2022. (البلدية)
جانب من اجتماع مسؤولي بلدية مصراتة مع الوفد السوداني بمقر البلدية، 6 أكتوبر 2022. (البلدية)
جانب من اجتماع مسؤولي بلدية مصراتة مع الوفد السوداني بمقر البلدية، 6 أكتوبر 2022. (البلدية)
جانب من اجتماع مسؤولي بلدية مصراتة مع الوفد السوداني بمقر البلدية، 6 أكتوبر 2022. (البلدية)
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