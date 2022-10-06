المشري يناقش عقبات إجراء الانتخابات مع المبعوث الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في ليبيا، وذلك خلال لقاء مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، اليوم الخميس.

وقال مجلس الدولة إن المشري أكد على «الطرق العملية لإنجاز هذا الاستحقاق عبر قواعد دستورية سليمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار في ليبيا»، فيما جرى بحث المستجدات السياسية كذلك.

كما أشاد المشري بـ«الدور الألماني ومساعيه الحثيثة في ليبيا الرامية للاستقرار».

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لقاء بحضور السفير الألماني أونماخت

حضر اللقاء الذي عُقِد في مجلس الدولة بطرابلس، كل من: النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر بوشاح، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وكذلك السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

من جانبه، نشر المبعوث الألماني على حسابه بموقع «تويتر» صورة من اللقاء مع المشري، وكتب معلقًا: «وأنا في طرابلس اليوم لمناقشة السبيل إلى الانتخابات والمشاركة الليبية في عملية برلين دعمًا للبعثة الأممية لدى ليبيا».

جانب من لقاء المشري مع المبعوث الألماني كريستان بوك، مقر مجلس الدولة في طرابلس، 6 أكتوبر 2022. (مجلس الدولة)