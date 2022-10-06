Atwasat

مستجدات العملية الانتخابية محور مناقشات السايح مع سفير ألمانيا ومبعوثها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 03:24 مساء
مستجدات العملية الانتخابية محور مناقشات السايح مع سفير ألمانيا ومبعوثها
لقاء السايح في طرابلس مع سفير ألمانيا ومبعوثها إلى ليبيا، 6 أكتوبر 2022. (مفوضية الانتخابات)
alwasat radio

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، والسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقًا لتطورات المشهد السياسي الليبي محليًا ودوليًا.

وتطرق اللقاء الذي عُقِد بديوان مجلس المفوضية في طرابلس، إلى مستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز جهوزية المفوضية ويهيئ مناخًا ملائمًا لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة، وفق بيان مقتضب صادر عن مفوضية الانتخابات.

وأشار البيان إلى تقدير المبعوث الألماني جهود المفوضية الساعية لإنجاز الانتخابات، و«المساعي الوطنية التي تنشد الوصول إلى صياغة لقاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية».

- السفير الألماني «مندهش» من جمال الموقع التاريخي لقورينا في شحات
- السفير الألماني: لقاء بناء مع الدبيبة تناول آخر التطورات السياسية
- الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ويطالب بإشراك ليبيا في الاجتماعات الدولية
- المنقوش تبحث مع المبعوث الألماني إمكانية عقد مؤتمر «برلين 3»

لقاءات بوك وأنماخت في ليبيا
وأمس الأربعاء، بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع كريستيان بوك، وميخائيل أونماخت، «تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال»، وفق تغريدة نشرها الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر حسابه على «تويتر».

وغرد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، عبر حسابه على «تويتر»، عن اللقاء قائلًا: «تشرفنا باستقبال من قبل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في مقر إقامته في القبة، رفقة السفير كريستيان بوك، حيث ناقشنا كيفية إجراء الانتخابات في ليبيا لإخراج البلاد من المأزق الحالي».

وقبل لقائهما عقيلة صالح، وصل المبعوث والسفير الألمانيان إلى مدينة شحات لزيارة موقع قورينا، وغرد بوك على «تويتر» واصفًا الأثر التاريخي الليبي بـ«الغارق في الجمال الخلاب».

وأجرى المبعوث الألماني، أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، عدة لقاءات مع كل من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش لبحث تطورات العملية السياسية وتبادل الآراء حول المضي قدمًا نحو الانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال

انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة الترايثلون

البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة ...
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط

«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه

البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه
«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة

الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القيب: تخصيص حساب مصرفي لمنحة الطلاب من أجل ضمان الشفافية
القيب: تخصيص حساب مصرفي لمنحة الطلاب من أجل ضمان الشفافية
22 أكتوبر موعد الاقتراع بالانتخابات المحلية في ترهونة
22 أكتوبر موعد الاقتراع بالانتخابات المحلية في ترهونة
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية
رئيسا الجزائر وألمانيا يستعجلان حلولا سلمية في ليبيا عبر الانتخابات
رئيسا الجزائر وألمانيا يستعجلان حلولا سلمية في ليبيا عبر ...
ضبط سائق سيارة صدم وافدا في قصر بن غشير
ضبط سائق سيارة صدم وافدا في قصر بن غشير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ......
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما ......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
المزيد
أعيان وحكماء من المنطقة الشرقية يعرضون على المنفي رؤيتهم لـ«إنقاذ ليبيا»
أعيان وحكماء من المنطقة الشرقية يعرضون على المنفي رؤيتهم ......
المشري يناقش عقبات إجراء الانتخابات مع المبعوث الألماني
المشري يناقش عقبات إجراء الانتخابات مع المبعوث الألماني...
مستجدات العملية الانتخابية محور مناقشات السايح مع سفير ألمانيا ومبعوثها
مستجدات العملية الانتخابية محور مناقشات السايح مع سفير ......
ضبط سائق سيارة صدم وافدا في قصر بن غشير
ضبط سائق سيارة صدم وافدا في قصر بن غشير...
رئيسا الجزائر وألمانيا يستعجلان حلولا سلمية في ليبيا عبر الانتخابات
رئيسا الجزائر وألمانيا يستعجلان حلولا سلمية في ليبيا عبر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط