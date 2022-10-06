مستجدات العملية الانتخابية محور مناقشات السايح مع سفير ألمانيا ومبعوثها

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، والسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقًا لتطورات المشهد السياسي الليبي محليًا ودوليًا.

وتطرق اللقاء الذي عُقِد بديوان مجلس المفوضية في طرابلس، إلى مستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز جهوزية المفوضية ويهيئ مناخًا ملائمًا لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة، وفق بيان مقتضب صادر عن مفوضية الانتخابات.

وأشار البيان إلى تقدير المبعوث الألماني جهود المفوضية الساعية لإنجاز الانتخابات، و«المساعي الوطنية التي تنشد الوصول إلى صياغة لقاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية».

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لقاءات بوك وأنماخت في ليبيا

وأمس الأربعاء، بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع كريستيان بوك، وميخائيل أونماخت، «تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال»، وفق تغريدة نشرها الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر حسابه على «تويتر».

وغرد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، عبر حسابه على «تويتر»، عن اللقاء قائلًا: «تشرفنا باستقبال من قبل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في مقر إقامته في القبة، رفقة السفير كريستيان بوك، حيث ناقشنا كيفية إجراء الانتخابات في ليبيا لإخراج البلاد من المأزق الحالي».

وقبل لقائهما عقيلة صالح، وصل المبعوث والسفير الألمانيان إلى مدينة شحات لزيارة موقع قورينا، وغرد بوك على «تويتر» واصفًا الأثر التاريخي الليبي بـ«الغارق في الجمال الخلاب».

وأجرى المبعوث الألماني، أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، عدة لقاءات مع كل من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش لبحث تطورات العملية السياسية وتبادل الآراء حول المضي قدمًا نحو الانتخابات.