ضبط سائق سيارة صدم وافدا في قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مديرية أمن النواحي الأربع سائق سيارة صدم وافدًا، يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، في منطقة قصر بن غشير.

وصدمت السيارة الوافد، خلال سيره في طريق الأحياء البرية، ليفارق الحياة في الحال، ثم نقل السائق جثمانه إلى مصحة العافية، وبعدها لاذ بالفرار، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتمكن أعضاء وحدة مرور قصر بن غشير ووحدة التحقيق، من تحديد هوية المتهم وضبطه، الذي قال إنه غير اللوحات المعدنية لسيارته كي لا تتعرف عليه الأجهزة الأمنية.

واتُخذت الإجراءات القانونية مع المتهم ثم أحيل إلى النيابة العامة.