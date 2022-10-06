22 أكتوبر موعد الاقتراع بالانتخابات المحلية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

حددت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية يوم 22 أكتوبر الجاري موعدًا للاقتراع بالانتخابات المحلية في بلدية ترهونة.

جاء ذلك الإعلان في مؤتمر صحفي للجنة، بثته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وانطلقت اليوم الحملة الدعائية للقوائم المترشحة في الانتخابات بالبلدية، وحدد 21 أكتوبر كيوم للصمت الانتخابي، وفق اللجنة.

6 قوائم للمرشحين في الانتخابات

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في ترهونة 25 ألفًا و470 ناخبًا، موزعين على 42 مركز للاقتراع.

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وأقفل باب الترشح في 15 سبتمبر الماضي، بتسجيل ست قوائم تضم 70 مرشحًا، فيما لم تسجل أي طعون عليهم.