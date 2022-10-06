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22 أكتوبر موعد الاقتراع بالانتخابات المحلية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 01:38 مساء
22 أكتوبر موعد الاقتراع بالانتخابات المحلية في ترهونة
مؤتمر صحفي للجنة الانتخابات المحلية، 6 أكتوبر 2022، (صورة من بث مباشر)
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حددت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية يوم 22 أكتوبر الجاري موعدًا للاقتراع بالانتخابات المحلية في بلدية ترهونة.

جاء ذلك الإعلان في مؤتمر صحفي للجنة، بثته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وانطلقت اليوم الحملة الدعائية للقوائم المترشحة في الانتخابات بالبلدية، وحدد 21 أكتوبر كيوم للصمت الانتخابي، وفق اللجنة.

6 قوائم للمرشحين في الانتخابات
وبلغ عدد الناخبين المسجلين في ترهونة 25 ألفًا و470 ناخبًا، موزعين على 42 مركز للاقتراع.

- قفل باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة
- جلسة حوارية بشأن إجراءات مراقبة انتخابات المجالس البلدية في ترهونة الإثنين

وأقفل باب الترشح في 15 سبتمبر الماضي، بتسجيل ست قوائم تضم 70 مرشحًا، فيما لم تسجل أي طعون عليهم.

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