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القيب: تخصيص حساب مصرفي لمنحة الطلاب من أجل ضمان الشفافية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 12:52 مساء
القيب: تخصيص حساب مصرفي لمنحة الطلاب من أجل ضمان الشفافية
مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ منحطة الطلاب بين وزارة التعليم العالي ومصرف الجمهورية، 5 أكتوبر 2022، (التعليم العالي)
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قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عمران القيب إن الوزارة خصَّصت حسابًا مصرفيًا لتلقي مبالغ منحة الطلاب، وذلك لإبعاد الشبهات وضمان الشفافية.

جاء ذلك في كلمة له عقب توقيع اتفاقية تعاون مع مصرف الجمهورية لتنفيذ المنحة، أمس الأربعاء، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وأضاف أن المنحة ليست مستحدثة، لكن الجديد «إعادتها بطريقة مقننة ودقيقة»، مشيرًا إلى أن الأموال المخصصة للطلاب، ستذهب للحساب المصرفي، ولن تختلط بأبواب الإنفاق الأخرى للوزارة.

وأكد أنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على صرف المنحة لجميع الطلاب دون استثناء، ودعاهم إلى الإسراع بالتسجيل، مشيرًا إلى أن الدبيبة سيوزع أول دفعة من بطاقات صرف المنحة.

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