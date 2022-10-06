الحرس البلدي يضبط لحوما فاسدة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط جهاز الحرس البلدي في بنغازي كميات من الدواجن الفاسدة، واللحوم والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في حملة على محال بيع الدواجن بمنطقة حي السلام.

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية الموسعة، التي ينفذها أفراد الجهاز على الأسواق والمطاعم والجزارين، بالتعاون مع الإصحاح البيئي والشرطة العسكرية، حسب بيان المكتب الإعلامي للجهاز على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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ورصدت الحملة غياب اشتراطات النظافة في تلك المحال، كما أن العاملين بها لا يحملون تراخيص قانونية لمزاولة المهنة أو شهادات صحية.

وأشار البيان إلى التحفظ على المضبوطات، والشروع في عملية إتلافها، كما أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات فيها.

محال لبيع الدجاج في حي السلام.