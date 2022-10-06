السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 4.99 دينار مقابل 4.97 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.96 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.65 دينار من 5.69 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وثبتت أسعار الريال السعودي والدينار التونسي والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، و1.53 دينار، و1.35 دينار، على الترتيب.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وزاد سعر اليوان الصيني إلى 0.70 دينار مقابل 0.69 دينار أمس.