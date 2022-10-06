«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على ساحل سرت.

- الرياح شمالية شرقية، تتحول تدريجيًا غدًا إلى جنوبية شرقية على زوارة، سـرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.