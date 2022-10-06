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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 09:58 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على ساحل سرت.
- الرياح شمالية شرقية، تتحول تدريجيًا غدًا إلى جنوبية شرقية على زوارة، سـرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة بالسحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، بينما تكون شمالية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 30 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر على ساحل الخليج وبنغازي، وبين 1.75 و2.75 متر على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، بينما يكون خفيف الموج على ساحل الخليج وبنغازي.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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