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انطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 06 أكتوبر 2022, 08:52 صباحا
انطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي في سرت
الحضور في حفل إطلاق حملة التوعية بمرض سرطان الثدي في سرت، 5 أكتوبر 2022، (الإنترنت)
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انطلقت فعاليات حملة التوعية بسرطان الثدي في مدينة سرت تحت شعار «كشفك أمانك»، وذلك في قاعة مستشفى بن سينا التعليمي.

وتستهدف الحملة توعية سيدات المدينة وتثقيفهن صحيًا، وإجراء الكشوفات الطبية المبكرة لهن داخل المؤسسات التعليمية والخدمية.

وخلال حفل إطلاق الحملة أمس، تحدث عدد من المشاركين فيها عن أهمية إجراء الكشوفات المبكرة لتفادي الإصابة بالمرض، والبحث عن الأسباب وراء اتتشاره.

دعوة إلى توفير أجهزة حديثة لمراكز الأورام
وطالبوا بتوفير الإمكانات والأجهزة الحديثة داخل مراكز علاج الأورام؛ لتقديم الخدمات للمصابات، في ظل ازدياد كبير لحالات الإصابة بأمراض السرطان بشكل عام.

- دراسة: بعض ملوثات الهواء تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

حضر الحفل عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني، ومدير عام مستشفى بن سينا الدكتور علي الجروشي، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور فتحي الكاسح، ومساعد مدير مركز سرت لعلاج الأورام الدكتورة سعاد القعود، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية واللجان بالحملة.

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