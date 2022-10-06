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«الداخلية»: ضبط فتاة تنقل مخدرات من سبها لطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 01:13 صباحا
«الداخلية»: ضبط فتاة تنقل مخدرات من سبها لطرابلس
مضبوطات بحوزة الفتاة المتهمة بنقل مخدرات من سبها لطرابلس (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عن ضبط فتاة متهمة بنقل المواد المخدرة من مدينة سبها إلى العاصمة طرابلس.

وأشارت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غرب طرابلس، تمكنوا من ضبط فتاة تقوم بجلب الأقراص المخدرة من مدينة سبها إلى طرابلس.

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وجرى ضبط الفتاة في منطقة جنزور وبحوزتها كمية تقدر بألف قرص مخدر، حيث اعترفت خلال التحقيق بما نسب إليها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات، وإحالتها لنيابة مكافحة جرائم المخدرات.

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