«الداخلية»: ضبط فتاة تنقل مخدرات من سبها لطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عن ضبط فتاة متهمة بنقل المواد المخدرة من مدينة سبها إلى العاصمة طرابلس.

وأشارت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غرب طرابلس، تمكنوا من ضبط فتاة تقوم بجلب الأقراص المخدرة من مدينة سبها إلى طرابلس.

- القبض على شخصين بحوزتهما 50 ألف قرص «ترامادول» قرب الرحيبات

وجرى ضبط الفتاة في منطقة جنزور وبحوزتها كمية تقدر بألف قرص مخدر، حيث اعترفت خلال التحقيق بما نسب إليها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات، وإحالتها لنيابة مكافحة جرائم المخدرات.