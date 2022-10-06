شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على تداعيات مذكرة التفاهم التي وقعت عليها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع الجانب التركي، وأثارت ردود فعل غاضبة، على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، ودافع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن مذكرة التفاهم التي قال إنها تحقق مصالح مشتركة للبلدين، استغلالاً للطلب العالمي على الغاز، مؤكدًا عدم تنازل حكومته عن حقوق ليبيا جنوب جزيرة كريت.

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وقال الدبيبة، في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التعاون الثنائي العلمي والتقني والقانوني والتجاري بين الطرفين في مجالات الموارد الهيدروكربوناتية، وإنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكررة.

وطرح البرنامح تساؤلات حول مصير المذكرة، ودلالات توقيتها، وكيفية تنفيذها، وذلك خلال نقاش مع كل من: السياسي عاشور شوايل، والكاتب والمحلل السياسي إسلام الحاجي، والمحلل السياسي فيصل بوراقية.

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