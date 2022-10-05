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776 مليون دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 11:57 مساء
776 مليون دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال سبتمبر
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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خصص مصرف ليبيا المركزي مليارين و613 مليونًا و432 ألفًا و463 دينارًا ليبيًا، نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبر المنقضي، من بينها 776 مليونًا و681 ألفًا و455 دينارًا نفقات شهر سبتمبر فقط.

367 مليون دينار نفقات حكومة الوحدة خلال سبتمبر
وحازت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها على مليارًا و256 مليونًا و778 ألفًا و349 دينارًا ليبيًا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من بينها 367 مليونًا و561 ألفًا و704 دينارًا ليبيًا خلال شهر سبتمبر فقط، وذلك حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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181 مليون دينار مخصصات للمجلس الرئاسي خلال سبتمبر
أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخصص له خلال تلك الفترة 544 مليونًا و865 ألفًا و224 دينارًا ليبيًا، من بينها 181 مليونًا و59 ألفًا و496 دينارًا ليبيًا، خلال شهر سبتمبر.

199 مليون دينار لمجلس النواب و28 مليونا لمجلس الدولة خلال سبتمبر
وبشان مجلس النواب والجهات التابعة له، فجرى تخصيص 773 مليونًا و703 ألفًا و956 دينارًا ليبيًا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من بينها 199 مليونًا و235 ألفًا و320 دينارًا ليبيًا، خلال شهر سبتمبر.

وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال تلك الفترة 38 مليونًا و84 ألفًا و934 دينارًا ليبيًا، من بينها 28 ملايين و834 ألفًا و935 دينارًا ليبيًا خلال شهر أغسطس.

يذكر أن حجم الإنفاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ 67.2 مليار، بواقع 32.2 مليار دينار للباب الأول (الرواتب)، و6.9 مليار دينار للباب الثاني (النفقات التسييرية)، و378 مليون دينار للباب الثالث (التنمية)، و12.6 مليار دينار للباب الرابع (الدعم)، وصرف ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 15.2 مليار دينار، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ).

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