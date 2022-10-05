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إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 09:49 مساء
إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية
قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عند قطعة الأرض محل الشكوى بمنطقة الكريمية. (وزارة الداخلية)
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أوقفت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، تعديات مجموعة مسلحة على قطة أرض بمنطقة الكريمية مملوكة لأحد المواطنين، كانت تعتزم تقسيمها وبيعها، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء جاء بناءً على كتاب صادر من النائب العام تضمن شكوى مقدمة من المواطن «ج.ف» بشأن قيام مجموعة مسلحة بمنعه من البناء داخل أرضه الكائنة بمنطقة الكريمية.

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وقدرت وزارة الداخلية مساحة قطعة الأرض بقرابة ثلاثة هكتارات، مشيرة إلى أن الشكوى تضمنت أيضًا «قيام هذه المجموعة بهدم سور قطعة الأرض وتقسيمها لنصفين استعدادًا لتقسيمها إلى قطع لغرض بيعها».

وأكدت الوزارة أنه بناء على ذلك «توجهت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية للأرض موضوع الشكوى، وتم إيقاف كافة التعديات والأعمال الواقعة عليها، وفتح محضر بالخصوص وإحالته للنيابة المختصة بناء على التعليمات الصادرة بالخصوص».

قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عند قطعة الأرض محل الشكوى بمنطقة الكريمية. (وزارة الداخلية)
قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عند قطعة الأرض محل الشكوى بمنطقة الكريمية. (وزارة الداخلية)
قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عند قطعة الأرض محل الشكوى بمنطقة الكريمية. (وزارة الداخلية)
قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عند قطعة الأرض محل الشكوى بمنطقة الكريمية. (وزارة الداخلية)
قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عند قطعة الأرض محل الشكوى بمنطقة الكريمية. (وزارة الداخلية)
قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عند قطعة الأرض محل الشكوى بمنطقة الكريمية. (وزارة الداخلية)
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