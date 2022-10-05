Atwasat

شاهد في «وسط الخبر»: هل ستغير الانتخابات الطبقة السياسية وقواعد السلطة في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 09:34 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: هل ستغير الانتخابات الطبقة السياسية وقواعد السلطة في ليبيا؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 5 أكتوبر 2022
alwasat radio

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، نقاشًا حول الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، وسط تزايد الدعوات لإجراء الانتخابات، رغم حالة اللاتوافق التي تسود بين مكونات المشهد السياسي، وهو ما يطرح تساؤلًا حول ما إذا كان صندوق الاقتراع سيغير بالفعل الطبقة السياسية وقواعد السلطة في ليبيا.

ورغم تعذر إجراء الانتخابات نهاية العام الماضي، لكن الآمال لا تزال معقودة على إقامتها وإنهاء المراحل الانتقالية، وسط اتهام الطبقة السياسية الحالية باستخدام لعبة الكراسي الموسيقية، وإطالة أمد البقاء في السلطة وتصدر المشهد، لا سيما مع تعذر التوافق حول القاعدة الدستورية.

وأشار البرنامج إلى رفض رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى فتح سجل الناخبين لتحديث بياناته، وتسجيل من لم يقم بالتسجيل في السابق، كذلك إضافة من بلغ عمره السن القانونية مع نهاية العام الجاري.

وحول فرص التوافق على قاعدة دستورية وشروط الترشح، وإمكانية تغير الطبقة السياسية الحالية، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من مدير عام المفوضية العليا للانتخابات سابقًا سعيد القصبي، والصحفي والكاتب السياسي فرج إحميد، والمتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي.

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة الوسط
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة الترايثلون

البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة ...
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط

«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه

البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه
«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة

الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»

كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»
شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي

ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي»: 89.7 مليار دينار إيرادات و67.2 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري
«المركزي»: 89.7 مليار دينار إيرادات و67.2 مليار نفقات منذ بداية ...
المنفي: إحياء معركة إيسين إنصاف للعلاقات الأخوية بين الليبيين والجزائريين
المنفي: إحياء معركة إيسين إنصاف للعلاقات الأخوية بين الليبيين ...
«إيريني»: مراقبة 38 رحلة مشبوهة خلال سبتمبر.. وسفينة تركية رفضت التفتيش
«إيريني»: مراقبة 38 رحلة مشبوهة خلال سبتمبر.. وسفينة تركية رفضت ...
عقيلة صالح يبحث مع المبعوث الألماني وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات
عقيلة صالح يبحث مع المبعوث الألماني وضع الترتيبات اللازمة لإجراء ...
الدبيبة يكشف بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بعد قليل
الدبيبة يكشف بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بعد قليل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ......
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما ......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: هل ستغير الانتخابات الطبقة السياسية وقواعد السلطة في ليبيا؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل ستغير الانتخابات الطبقة السياسية ......
القنصل اليوناني الجديد في بنغازي يصل المدينة ويلتقي رئيس المجلس التسييري للبلدية
القنصل اليوناني الجديد في بنغازي يصل المدينة ويلتقي رئيس ......
«المركزي»: استمرار تدني إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات
«المركزي»: استمرار تدني إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات...
الدبيبة يكشف بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بعد قليل
الدبيبة يكشف بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بعد قليل...
عقيلة صالح يبحث مع المبعوث الألماني وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات
عقيلة صالح يبحث مع المبعوث الألماني وضع الترتيبات اللازمة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط