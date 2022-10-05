شاهد في «وسط الخبر»: هل ستغير الانتخابات الطبقة السياسية وقواعد السلطة في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، نقاشًا حول الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، وسط تزايد الدعوات لإجراء الانتخابات، رغم حالة اللاتوافق التي تسود بين مكونات المشهد السياسي، وهو ما يطرح تساؤلًا حول ما إذا كان صندوق الاقتراع سيغير بالفعل الطبقة السياسية وقواعد السلطة في ليبيا.

ورغم تعذر إجراء الانتخابات نهاية العام الماضي، لكن الآمال لا تزال معقودة على إقامتها وإنهاء المراحل الانتقالية، وسط اتهام الطبقة السياسية الحالية باستخدام لعبة الكراسي الموسيقية، وإطالة أمد البقاء في السلطة وتصدر المشهد، لا سيما مع تعذر التوافق حول القاعدة الدستورية.

وأشار البرنامج إلى رفض رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى فتح سجل الناخبين لتحديث بياناته، وتسجيل من لم يقم بالتسجيل في السابق، كذلك إضافة من بلغ عمره السن القانونية مع نهاية العام الجاري.

وحول فرص التوافق على قاعدة دستورية وشروط الترشح، وإمكانية تغير الطبقة السياسية الحالية، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من مدير عام المفوضية العليا للانتخابات سابقًا سعيد القصبي، والصحفي والكاتب السياسي فرج إحميد، والمتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي.

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