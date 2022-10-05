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القنصل اليوناني الجديد في بنغازي يصل المدينة ويلتقي رئيس المجلس التسييري للبلدية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 09:05 مساء
القنصل اليوناني الجديد في بنغازي يصل المدينة ويلتقي رئيس المجلس التسييري للبلدية
استقبال رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي للقنصل اليوناني الجديد بالمدينة، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (بلدية بنغازي)
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استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، اليوم الأربعاء، القنصل اليوناني الجديد بالمدينة، ستافروس فينيزيلويس، بمقر ديوان البلدية، بحضور مدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواوي، ومدير مكتب مراسم بنغازي سامي البركي.

وقالت بلدية بنغازي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن بوجواري رحب بالقنصل اليوناني الجديد في المدينة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بإعادة الإعمار والبنية التحتية، وفي المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية.

بلدية بنغازي تتعاقد مع شركة يونانية لتحديث المخطط العام
وأشار رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، خلال حديثه مع القنصل اليوناني، إلى تعاقد البلدية مع شركة «ليد للاستشارات الهندسية اليونانية» بشأن مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي.

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وأضافت بلدية بنغازي أن اللقاء جرى خلاله التطرق إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات والعمل على خط طيران مباشر بين بنغازي وأثينا بعد استكمال المتطلبات والإجراءات بالخصوص.

من جانبه أكد القنصل اليوناني الجديد في بنغازي، حرصه على مواصلة العمل المشترك في مختلف المجالات، منوهًا بأنه بصدد عقد لقاءات مع الغرفة التجارية بالمدينة للعمل على تحقيق المنافع الاقتصادية للطرفين، بحسب البلدية.

القنصل اليوناني الجديد في بنغازي يصل المدينة ويلتقي رئيس المجلس التسييري للبلدية
استقبال رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي للقنصل اليوناني الجديد بالمدينة، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (بلدية بنغازي)
استقبال رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي للقنصل اليوناني الجديد بالمدينة، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (بلدية بنغازي)
استقبال رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي للقنصل اليوناني الجديد بالمدينة، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (بلدية بنغازي)
استقبال رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي للقنصل اليوناني الجديد بالمدينة، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (بلدية بنغازي)
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