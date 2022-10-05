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الدبيبة يكشف بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بعد قليل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 08:33 مساء
الدبيبة يكشف بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بعد قليل
الدبيبة خلال حديثه مع عضوات ملتقى القيادات النسائية الليبية، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه سيعرض بنود مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومته مع تركيا قبل يومين، في كلمة ستبث عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نوهت عنها منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وغرد الدبيبة، عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم قائلًا: «أستعرض لكم عند العاشرة مساءً عبر صفحتي، كل بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة التركية للتعاون في مجال الهيدروكربونات، ضمن لقائي وفد ملتقى القيادات النسائية».

وأوضح الدبيبة أنه وجد من المناسب الحديث عن بنود مذكرة التفاهم الجديدة، التي وقعتها حكومته، أمام عضوات ملتقى القيادات النسائية الليبية، وذلك «لثقته في حرص المرأة الليبية ووطنيتها».

معارضة محلية لتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة مع تركيا
ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، يوم الإثنين، ثلاث مذكرات تفاهم مع تركيا بشأن التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والإعلام، خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من أنقرة ضم كلًا من وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، ومستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية ورئيس الأركان العامة.

- الاتحاد الأوروبي: الاتفاقية الليبية التركية تنتهك حقوق الدول الأخرى
- مصر واليونان: «حكومة الوحدة» لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية
- عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة

وأثار توقيع الحكومة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات ردود فعل معارضة لهذه الخطوة من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي.

وبرر المعارضون موقفهم بعدم اختصاص الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالتوقيع على أي اتفاقات يترتب عليها التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية، وفق ما تنص عليها أولويات السلطة التنفيذية في «خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل» التي أقرها ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر 2020 برعاية الأمم المتحدة.

رفض مصري-يوناني-أوروبي لمذكرة التفاهم الجديدة مع تركيا
وانضم إلى المعارضة المحلية، كل من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي وقبرص، التي أعلنت رفضها هذه الخطوة، مستندة إلى مواقف المعارضة الليبية من هذه الخطوة وفق ما تنص عليه خارطة الطريق التي تحدد صلاحيات واختصاصات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الدبيبة.

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