عقيلة صالح يبحث مع المبعوث الألماني وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، «تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال»، وفق تغريدة نشرها الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر حسابه على «تويتر».

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء، بمكتب رئيس مجلس النواب في مدينة القبة شرق ليبيا، الذي جرى بحضور السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وغرد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، عبر حسابه على «تويتر»، عن اللقاء قائلًا: «تشرفنا باستقبال من قبل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في مقر إقامته في القبة، رفقة السفير كريستيان بوك، حيث ناقشنا كيفية إجراء الانتخابات في ليبيا لإخراج البلاد من المأزق الحالي».

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المبعوث الألماني يزور شحات

وقبل لقائه عقيلة صالح، زار المبعوث والسفير الألمانيان مدينة شحات التي وصلها في وقت سابق اليوم لزيارة موقع قورينا، وغرد بوك على «تويتر» واصفًا الأثر التاريخي الليبي بـ«الغارق في الجمال الخلاب».

وأجرى المبعوث الألماني، أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، عدة لقاءات مع كل من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش الذين بحث معهم تطورات العملية السياسية وتبادل الآراء حول المضي قدمًا نحو الانتخابات.

عقيلة صالح يتوسط المبعوث والسفير الألمانيان خلال استقبالهما في القبة، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)