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«إيريني»: مراقبة 38 رحلة مشبوهة خلال سبتمبر.. وسفينة تركية رفضت التفتيش

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 08:10 مساء
«إيريني»: مراقبة 38 رحلة مشبوهة خلال سبتمبر.. وسفينة تركية رفضت التفتيش
العملية الأوروبية «إيريني» تمنع سفينة من الوصول للمياه الإقليمية الليبية، 10 سبتمبر 2020. (إيريني)
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أعلنت عملية «إيريني» الأوروبية، لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، رصد ومراقبة 38 رحلة مشبوهة واستمرت في مراقبة 25 مطارًا و16 ميناءً (ومحطات نفطية)، والتحقيق في 156 سفينة تجارية عن طريق الاتصال اللاسلكي وإجراء 18 زيارة للسفن بموافقة القادة، وذلك في شهر سبتمبر الماضي.

جاء ذلك في تقرير العملية الشهري الذي صدر بعد أيام من تغيير القائد البحري في 1 أكتوبر الجاري، مع القائد ستيليانوس ديموبولوس من البحرية اليونانية الذي تولى قيادة القوة البحرية الأوروبية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط من الأميرال الإيطالي فابريزيو روتيري.

وانطلقت عملية «إيريني» في 31 مارس 2020 في أعقاب مؤتمر برلين الأول وذلك بعد العملية «صوفيا». وخلال عامين ونصف من النشاط أعلنت العملية التحقيق في أكثر من 7298 سفينة من خلال طلبات الحصول على معلومات عبر مكالمات لاسلكية، وأجرت ما يقرب من 385 زيارة بموافقة القادة (المساعي الودية) على متن السفن التجارية و24 عملية تفتيش، فيما بلغ عدد الرحلات المشبوهة التي تم مراقبتها 1010 رحلة.

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«إيريني» شاركت 40 تقريرا مع لجنة خبراء الأممية
وشاركت العملية «إيريني» 40 تقريرًا خاصًا مع لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، حيث أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب البترول في غرب وشرق ليبيا، وفقًا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

كما أصدرت العملية، عبر خلية المعلومات الجنائية المدمجة، 69 توصية لقوات إنفاذ القانون المختصة لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجرى تنفيذ 54 منها بالفعل.

«إيريني»: سفينة تحمل علم تركيا ترفض التفتيش
وبحسب التقرير، جرى تحويل سفينتين من أصل 24 سفينة إلى ميناء دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، حيث تمت مصادرة حمولتها. ورفضت دولة علم (تركيا) صعود وتفتيش السفن المشبوهة في ثماني مناسبات.

وعملية «إيريني» تمثل مساهمة مهمة من الاتحاد الأوروبي في جهود المجتمع الدولي من أجل الأمن والسلام في ليبيا.

وتقوم العملية بمهام أخرى مثل جمع المعلومات حول صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا وأنشطة الاتجار بالبشر في المنطقة، فضلًا عن تدريب خفر السواحل والبحرية الليبية لتحسين قدراتهم البحثية والإنقاذ.

وتعول العملية على المشاركة النشطة لنحو 24 دولة عضوًا، مع توفير السفن والطائرات والأفراد. وهناك حاليًا ثلاث فرقاطات وأربع طائرات ونحو 600 شخص جرى تعيينهم مباشرة في «إيريني»، بينما يتم نشر وحدات بحرية وجوية أخرى لدعم العملية على أساس غير مستمر.

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