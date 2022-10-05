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المنفي: إحياء معركة إيسين إنصاف للعلاقات الأخوية بين الليبيين والجزائريين

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 07:50 مساء
المنفي: إحياء معركة إيسين إنصاف للعلاقات الأخوية بين الليبيين والجزائريين
لقاء المجلس الرئاسي مع وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري في طرابلس، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن إحياء ذكرى معركة إيسين التاريخية «إنصاف للعلاقات الأخوية بين الليبيين والجزائريين، وبدور الشعب الليبي في دعم الثورة الجزائرية»، مشيرًا إلى أنها «تُعد تخليدًا للتاريخ النضالي المشترك بين الشعبين الشقيقين» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي وعضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، في طرابلس، مع وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري العيد ربيقة، بحضور السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي.

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تأكيد جزائري على عمق العلاقة مع ليبيا
وأضاف المكتب الإعلامي أن الوزير العيد ربيقة نقل خلال اجتماعه مع المجلس الرئاسي، على هامش فعاليات إحياء الذكرى الـ65 لمعركة إيسين التاريخية، تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والشعب الجزائري، معبرًا عن عمق العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأُقيم يومي الثلاثاء والأربعاء في كل من ليبيا والجزائر بالتزامن عدد من الفعاليات لإحياء الذكرى 65 لمعركة إيسين التاريخية، وذلك بالتنسيق بين المسؤولين في البلدين تخليدًا للتاريخ النضالي المشترك بين الشعبين الليبي والجزائري الشقيقين ضد الاستعمار الفرنسي.

لقاء المجلس الرئاسي مع وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري في طرابلس، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المجلس الرئاسي مع وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري في طرابلس، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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