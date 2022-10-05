وزارة التعليم العالي ومصرف الجمهورية يوقعان اتفاقية لتنفيذ منحة الطلاب

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع مصرف الجمهورية لتنفيذ منحة الطلاب التي أقرها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في لقائه بالفعاليات الشبابية، وفق ما أعلنته الوزارة.

وجرت مراسم التوقيع بديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في طرابلس، بحضور رؤساء جامعات طرابلس ومصراتة والجفارة ومدير مركز ضمان الجودة ورئيس الاتحاد لطلبة ليبيا وعدد من مديري الإدارات والمكاتب في الوزارة والمصرف، وعدد من رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات الليببة.

بطاقة مصرفية لطلاب الجامعات الليبية

وقالت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاتفاقية الموقعة مع مصرف الجمهورية تنص على صرف بطاقة إلكترونية لجميع الطلبة الدارسين في الجامعات الليبية يستطيع من خلالها الطالب المستفيد سحب المبلغ المقرر من خلال أجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في مراكز التسوق دون خصم عمولة الخدمة من المصرف.

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ووقع الاتفاقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب عن الوزارة، والمدير العام لمصرف الجمهورية عبدالرازق بلعيد الترهوني ممثلًا عن المصرف.

نموذج بطاقة منحطة الطلاب التي سيصدر مصرف الجمهورية. (وزارة التعليم العالي)

مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذ منحطة الطلاب بين وزارة التعليم العالي ومصرف الجمهورية. (وزارة التعليم العالي)

مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذ منحطة الطلاب بين وزارة التعليم العالي ومصرف الجمهورية. (وزارة التعليم العالي)