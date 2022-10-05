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بيانات «المركزي»: 87.9 مليار دينار إيرادات مبيعات النفط والإتاوات من يناير إلى سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 06:44 مساء
بيانات «المركزي»: 87.9 مليار دينار إيرادات مبيعات النفط والإتاوات من يناير إلى سبتمبر
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أفادت أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي إيرادات مبيعات النفط والإتاوات النفطية من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري بلغت 87.9 مليار دينار.

وحسب بيانات صادرة عن «المركزي»، خلال الفترة نفسها، فقد سجلت إيرادات المبيعات النفطية 67 مليار دينار، والإتاوات النفطية 9.5 مليار دينار، أما الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة فقد بلغت 11.4 مليار دينار.

في المقابل، لم تتجاوز إيرادات الضرائب 787 مليون دينار، والجمارك 146 مليون دينار، والاتصالات 146 مليون دينار، و115 مليون دينار لمبيعات المحروقات، و584 مليون دينار إيرادات من مراقبات الخدمة المالية بالمدن الليبية.

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