مهندس الاتفاقية البحرية التركية يقدر قيمة الغاز الليبي بـ30 تريليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق الأدميرال جهاد يايجي، وجود كميات من الغاز الطبيعي بقيمة 30 تريليون دولار «شمال الولاية البحرية الليبية»، وذكر أن الاتفاقية التي وقعت عليها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع تركيا أخيرًا تشمل الآن «أغنى رواسب هيدروكربونية في العالم».

والإثنين، وقع وزيرا الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو، وفاتح دونماز. وخلفت الاتفاقية ردود فعل واسعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وقال يايجي، في حوار مع موقع «خبر 7» التركي، اليوم الأربعاء، إن بإمكان السفن التركية البدء في أنشطة البحث والمسح الزلزالي في غضون بضعة أشهر، وبرر اعتراضات اليونان على الاتفاقية بتخطيطها «لابتلاع مساحة بحجم أربع جزر قبرصية في البحر الأبيض المتوسط».

وتحدث يايجي الملقب بـ«مهندس الاتفاقية البحرية» بين أنقرة وطرابلس عن لقاءات جمعته في إسطنبول مع ممثلين عن المنطقة الشرقية أطلعهم خلالها على جميع تفاصيل اتفاقية منطقة الولاية البحرية بين تركيا وليبيا، ومضى موضحًا: «شرحت لهم عبر الخرائط والبيانات أنهم استحوذوا على مساحة بحرية لا تقل عن حجم أربع جزر قبرصية، أي 40 ألف كيلومتر مربعة، وأنه كان معروفًا أن هذه المناطق البحرية غنية جدًا بالنفط والغاز الطبيعي».

واعتبر أن «محاولة انتزاع هذه المناطق من ليبيا باتفاق مع اليونان ومنحها لليونان يعادل بيع الوطن، والخيانة»، لافتًا إلى أن الاتفاق الجديد يسمح للأسطول التركي بالعمل وبدء أنشطة الحفر في رواسب الهيدروكربون المحددة بعد المسح الزلزالي.

مسألتان «لابد من تسويتهما» قبل الاتفاقية

وحسب يايجي، فإن على تركيا تسوية مسألتين وصفهمها بـ«التحركات التاريخية» قبل الاتفاقية البحرية، تتعلق الأولى باقتراب التوصل إلى اتفاقية لتسوية الخلافات حول الاختصاصات البحرية بين «إسرائيل» ولبنان، تقوم بموجبها وكالة الطاقة اليونانية بأعمال الحفر. وفي هذا السياق دعا الأدميرال التركي إلى «التدخل وعدم السماح بذلك مطلقًا».

أما المسألة الثانية، فتتعلق بعدم البدء في أنشطة التنقيب والحفر في المنطقة الواقعة بين شرق الخط المرسوم في اتفاقية ترسيم حدود منطقة الولاية البحرية الليبية-التركية وغرب خط الطول البالغ 28 درجة شرق رغم الانتهاء من إجراءات الترخيص قبل عامين.

وفي هذا الإطار قال يايجي: «نحن بحاجة لبدء الأنشطة على الفور في هذه المنطقة، حيث لم تُجرَ أي أبحاث زلزالية حتى الآن»، معتبرًا أن هذه المبادرة ستكون مؤشرًا على «حقيقة أننا لا نعترف بخريطة إشبيلية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن اتفاقية ترسيم حدود منطقة الاختصاص البحري بين ليبيا وتركيا ستوضع موضع التنفيذ، فضلًا عن إجراء المسوحات الزلزالية في منطقتنا البحرية».

ردود الفعل على توقيع الاتفاقية مع تركيا

وأثارت الاتفاقية زوبعة من ردود الفعل محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث أعلن مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب «رفضه الشديد» توقيع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة اتفاقات أو التزامات على الدولة الليبية، وأضاف، في بيان، أنه سيبدأ في التشاور المباشر مع «الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام».

وأشار البيان إلى التأكيد على «حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقات حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر، وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه».

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بدوره، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفضه عقد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم، معتبرًا أنها «لن تكون ملزمة للدولة الليبية».

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، في بيان، إن «أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية نظرًا لانتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة قانونًا وانعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021».

إلى ذلك، قال المجلس الرئاسي، في بيان، إن إبرام الاتفاقات يتطلب التشاور معه، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده، وأضاف أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، وهي تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولًا، وتابع: «ما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بينها، يهدف إلى تعزيز التعاون، ولتدخل الاتفاقات حيز التنفيذ، يتطلب اعتمادها (التصديق) من المجالس التشريعية».

رفض مصر واليونان الاتفاقية

ودوليًا، أكد وزيرا خارجية مصر واليونان، الإثنين، أن «حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم».

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، تناول آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي، وفق بيان نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك». وأضاف البيان أن الوزيرين «اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين».

تركيا ترد على الموقف اليوناني والأوروبي من مذكرة التفاهم مع حكومة الدبيبة

والثلاثاء، قلل الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، من أهمية التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بالنسبة لأنقرة.

وأوضح بيلغيتش في بيان، نقلته جريدة «يني شفق التركية»، أن «الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة». وأضاف أن «جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضًا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج»، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن «دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان، وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي». ودعا بيلغيتش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى «عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة، والمساواة بين الدول وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة».