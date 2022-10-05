بلدية سرت: فصل البنين عن البنات في عدد من المدارس

القاهرة - بوابة الوسط

قرر عميد بلدية سرت مختار المعداني اعتماد إجراءات فصل البنين عن البنات في مدارس بنطاق البلدية.

وحسب القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، جرى إعادة تخصيص المدارس في محلة الرباط، إذ تخصصت مدرستا الصقور والجيل الجديد لتعليم البنات، والمجد لتعليم البنين.

وفي محلة رقم 2، تقرر تخصيص مدرستي شهداء تاقرفت والخلود لتعليم البنيـن، وطلائع النصر لتعليم البنات. أما في محلة سرت المركز، فقد قرر عميد البلدية تخصيص مدرستي ابن خلدون والفتح تعليم البنين، وسرت المركزية للبنات. وأخيرا، في محلة خليج سرت، تخصصت مدرسة ليبيا لتعليم البنين، واليرموك لتعليم البنات.

ومن المقرر بدء التنفيذ مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 16 أكتوبر المقبل، حسب نص القرار.