«مفوضية الانتخابات» تبحث مستجدات التحقق من هوية الناخب وآلية توزيع البطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء «مستجدات تنفيذ مشروع تطوير مرحلة التحقق من هوية الناخب وآلية توزيع البطاقة، وذلك من خلال التقارير المقدمة من الإدارات المعنية بتطوير النظم الإلكترونية والتقنيات الخاصة بالعملية الانتخابية وتحسين أدائها».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس عماد السايح، اليوم الأربعاء، بحضور عضو المجلس أبوبكر مرده، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالمفوضية.

الدبيبة يدعو المفوضية إلى فتح سجل الناخبين لتحديت بياناته

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى فتح سجل الناخبين لتحديت بياناته، وتسجيل من لم يقم بالتسجيل في السابق، كذلك إضافة من بلغ عمره السن القانونية مع نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في خطاب وجهه الدبيبة إلى السايح طالبه فيه كذلك بالاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل إعلان القوائم الانتخابية، وإعلام الرأي العام المحلي بالتطورات في هذا الشأن، فضلا عن النظر في مقترح قانون الانتخابات المعد من قبل لجنة «عودة الأمانة للشعب».