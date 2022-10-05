عقيلة صالح في رسالة لأبوالغيط: مذكرات التفاهم مع تركيا «كأنها لم تكن»

القاهرة - بوابة الوسط

خاطب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال عقيلة صالح في الرسالة إن حكومة الدبيبة «منتهية الولاية»، مشيرا إلى «عدم وجود أي أثر قانوني لمذكرات التفاهم وعدم إلزامها للدولة الليبية وكأنها لم تكن»، وفق الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

ويوم الإثنين، وقع وزيرا الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز. وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي: «إن مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحة البلدين وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز».



عقيلة صالح: مذكرات التفاهم تخالف الاتفاق السياسي

وقال عقيلة، في رسالته إلى أبوالغيط إن «حكومة الدبيبة تورطت في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي».

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وتنص المادة السادسة من الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي على «لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية اتفاقات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد». وقال رئيس مجلس النواب إن «ارتكاب هذه المخالفة المتعمدة من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقبرص».

وفي وقت سابق، خاطب رئيس مجلس النواب في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.