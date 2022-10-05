شركة الموانئ تبدأ تطبيق قرار زيادة عائدات المناولة يوم الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة الليبية للموانئ بدء تطبيق قرار حكومة الوحدة الوطنية زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها بالموانئ الليبية بنسبة 100% يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في تعميمين أرسلهما رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ محمد علي حميدان إلى مفوضي الشركات و الوكالات الملاحية ومدراء فروع الشركة بالموانئ البحرية. وفي 19 سبتمبر الماضي، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها بالموانئ الليبية بنسبة 100%.

14 ميناء في ليبيا تستفيد من قرار زيادة عوائد المناولة

ويبلغ عدد الموانئ الليبية 14 ميناء، وفق تقديرات مصلحة الموانئ والنقل البحري وتشمل كلًا من «طبرق والحريقة ودرنة والزويتينة ومرسى البريقة ورأس لانوف والسدرة وسرت ومصراتة والخمس وطرابلس والزاوية ومليتة وزوارة».

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وفي 5 سبتمبر الجاري، أصدر المصرف المركزي بيانًا تفصيليًا بالنفقات والإيرادات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، أشار فيها إلى واستمرار تدني إيرادات الجمارك، التي لم تورد سوى مبلغ 25 مليون دينار فقط عن شهر أغسطس.