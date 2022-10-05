وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في انفجار لغم أرضي بعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصدر طبي رسمي، في وقت مبكر اليوم الخميس، وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في انفجار لغم أرضي بمنطقة الكحيلي في عين زارة.

وأشار مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس إلى ورود بلاغ لغرفة طب الطوارئ بوقوع انفجار لغم أرضي في منطقة الكحيلي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص. ونوه المركز إلى وقوع «وحالة وفاة جرى نقلها لدار الرحمة بمركز طرابلس الجامعي»، وتعرض مصاب لبتر في كلتا القدمين، فيما كانت حالة الإصابة الثالثة بسيطة.

وتستمر مشكلة الألغام الأرضية جراء الحروب التي شهدتها البلاد منذ العام 2011، ففي النصف الأول من العام جرى العثور على لغم أرضي داخل مدرسة في مشروع الهضبة، كما توفي طفلان شقيقان جراء انفجار لغم أرضي في عين زارة، وجرى انتشال قنبلة تزن 250 كلغم من مدرسة «أولاد تليس» بمنطقة الساعدية في الجفارة. وفي يوليو الماضي توفي شخص في انفجار لغم على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة سرت.

من عمليات إنقاذ مصاب انفجار لغم أرضي بمنطقة الكحيلي في عين زارة (5 أكتوبر 2022)

من عمليات إنقاذ مصاب انفجار لغم أرضي بمنطقة الكحيلي في عين زارة (5 أكتوبر 2022)